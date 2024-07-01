Video Yaşam Erzincan’da yaz günü dolu yağışı | Video
Erzincan’da yaz günü dolu yağışı | Video

Erzincan’da yaz günü dolu yağışı | Video

01.07.2024 | 08:41

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’ın kuzey ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

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Lokal yağan dolu yağışı bazı güzergahlarda fındık büyüklüğünde oldu, yol beyaza bürüdü. Dolu yağışı ekili arazilerde ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı. Yağışla birlikte derelerden küçük çaplı sel geldi.

Erzincan kent merkezinde de fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçların dallarını kırdı. 13 Şubat Caddesi üzerinde bir ağacın dalları fırtına nedeniyle kırılıp yol kenarında park halindeki iki araçta ufak çapta zarar oluşmasına neden oldu.

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