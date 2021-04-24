Video Yaşam Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü!

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü!

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü!
24.04.2021 | 12:57

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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını canlı yayında tek tek çürüttü.

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