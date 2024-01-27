Video Yaşam Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video
Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video

Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video

27.01.2024 | 15:07

Esenler'de seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araca vatandaşların yangın tüpüyle yaptıkları müdahale yetersiz kalınca, yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Esenler Birlik Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç sürücüsü dumanların yükseldiğini görünce, aracı kenara çekti. Hızla araçtan inen sürücünün ardından alevler yükselmeye başladı. Trafikte yer alan diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalelerine rağmen büyüyen alevler, aracın motor kısmından başlayarak ön tarafı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede önlem alırken, itfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan aracın yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın motor kısmından yandığı, vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği ardından ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de alevlere müdahale ederek yanan aracı söndürdükleri görülüyor.

"ARAÇ KENDİLİĞİNDEN YANDI"
Yangını anlatan Halil Ziyaoğlu, " Kavşakta hafif ticari araç yandı. Şoför kavşakta kenara çekti. Araç kendiliğinden yandı. Daha sonra vatandaşlarımız yangın tüpleri ile destek verdiler. İtfaiye geldi araç söndürüldü. Şuanda çekiciler geldi aracı alıp götürecekler çok geçmiş olsun" dedi.
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