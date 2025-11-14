Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu

14.11.2025 | 12:45

İstanbul Esenyurt’ta bir inşaat firmasının kadınlar tuvaletinde kamera bulundu. Bünyesinde 3 kadın personelinde çalıştığı firmanın tuvaletinde gizlenmiş şekilde bulunan kamera sonrasında çalışan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili ise çalışların devam ettiği öğrenildi.