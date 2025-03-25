Esenyurt'ta güpegündüz şok görüntüler: Yalvararak uyuşturucu istedi | Video
Esenyurt’ta sokak ortasında uyuşturucu madde satan bir şahsın etrafına, onlarca kişi alışveriş için toplandı. Aralarından birisi ise "Abi Allah’ın adını verdim, bir tane versene" diyerek uyuştucu madde almak isterken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
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