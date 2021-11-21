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OTOMATİK OYNAT
00:30
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.11.2021 | 14:53
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Hamzabeyli'de tır kuyruğu 16 kilometreye ulaştı | Video 21.11.2021 | 15:04
00:29
Yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza kamyon böyle çarptı | Video 21.11.2021 | 14:53
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Üzerine 50 bin arı konuyor, maskesiz çalışıyor | Video 21.11.2021 | 14:53
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Minibüslerinin üzerine uzanıp korsan taşımacılığa 'hayır' dediler! 21.11.2021 | 15:06
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Malatya’da aç kalan domuzlar şehre indi | Video 21.11.2021 | 14:27
00:35
Şanlıurfa'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada | Video 21.11.2021 | 14:19
01:13
Bingöl’ün yüksek kesimleri beyaza büründü | Video 21.11.2021 | 14:12
03:13
Sahte kargocu ile internetten sipariş tuzağı | Video 21.11.2021 | 13:38
04:03
Kars'ta nefes kesen cirit gösterisi | Video 21.11.2021 | 13:47
01:06
Yunusun tekne ile dansı kamerada | Video 21.11.2021 | 13:44
00:47
Ağrı'da kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu! | Video 21.11.2021 | 13:04
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03:52
Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı | Video 21.11.2021 | 12:59
04:29
Tuzla'da şoke eden ölüm! Kan kusan adam bir anda yere yığıldı | Video 21.11.2021 | 12:58
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"Selamımı neden almadın" dedi, doktorun üstüne yürüdü | Video 21.11.2021 | 12:58
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Zeytinburnu’nda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti | Video 21.11.2021 | 12:59
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Kumburgaz ve Selimpaşa'daki 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı | Video 21.11.2021 | 12:52
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.