Video Yaşam Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video

21.11.2021 | 14:53

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Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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