Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.