Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı! | Video

16.10.2025 | 08:57

Esenyurt’ta şüpheliler sokaktaki bir kahvehaneye uzun namlulu silahla ateş ederek kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki 2 otomobilin camına çok sayıda mermi isabet etti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 614.Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler araçtan uzun namlulu silahlarla inerek kahvehaneye ateş etti. Olayın ardından şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında saldırıda 34 ED 5053 ve 34 AEZ 974 plakalı otomobillerin camlarına çok sayıda mermi isabet ettiği tespit edildi. Araçlar gerekli incelemelerin yapılması için çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

