Esenyurt’ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü | Video
İstanbul Esenyurt Hadımköy Yolu’nda iddiaya göre binek otomobil tarafından sıkıştırılan motosiklet kaza yaptıktan sonra yandı. Sürücüsü yaralanan motosiklet itfaiye tarafından söndürülürken sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bölgede yoğun trafik oluşurken polisin olayla ilgili çok yönlü çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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