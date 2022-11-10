Video Yaşam Esenyurt’ta komşular arasında silahlı kavga! Yaşanan panik anları kamerada | Video
Esenyurt’ta komşular arasında silahlı kavga! Yaşanan panik anları kamerada | Video

Esenyurt’ta komşular arasında silahlı kavga! Yaşanan panik anları kamerada | Video

10.11.2022 | 10:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 01:38
Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 10.11.2022 | 10:00
Esenyurt’ta komşular arasında silahlı kavga! Yaşanan panik anları kamerada | Video 02:04
Esenyurt’ta komşular arasında silahlı kavga! Yaşanan panik anları kamerada | Video 10.11.2022 | 10:00
Sivas’ta feci olay! İki otomobilin arasında sıkışan genç hayatını kaybetti | Video 01:57
Sivas’ta feci olay! İki otomobilin arasında sıkışan genç hayatını kaybetti | Video 10.11.2022 | 09:23
Son Dakika: Bitlis Van gölü’nde 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01:19
Son Dakika: Bitlis Van gölü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 10.11.2022 | 09:14
Beyaza bürünen ’Klaskur Yaylası’ gün batımında böyle görüntülendi | Video 02:28
Beyaza bürünen 'Klaskur Yaylası' gün batımında böyle görüntülendi | Video 10.11.2022 | 09:00
Zeytinburnu’nda iki otomobil dereye uçtu! Mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 06:48
Zeytinburnu'nda iki otomobil dereye uçtu! Mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 10.11.2022 | 08:26
Çekmeköy’de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı 02:14
Çekmeköy'de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı 10.11.2022 | 08:26
Avokado bahçesine giren domuz sürüsü kamerada | Video 00:23
Avokado bahçesine giren domuz sürüsü kamerada | Video 09.11.2022 | 18:20
Film gibi seyahat: Rus turistler ’Madrid’ yerine ’Mardin’e indi | Video 02:45
Film gibi seyahat: Rus turistler 'Madrid' yerine 'Mardin'e indi | Video 09.11.2022 | 15:54
Arnavutköy’de sakar hırsızlar kamerada | Video 01:45
Arnavutköy’de sakar hırsızlar kamerada | Video 09.11.2022 | 15:54
Bursa’da büyük acı: 9 tabut yan yana | Video 08:12
Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana | Video 09.11.2022 | 15:54
Dolandırıcıların kooperatif oyunu! 200 milyon liralık vurgun | Video 03:01
Dolandırıcıların kooperatif oyunu! 200 milyon liralık vurgun | Video 09.11.2022 | 15:43
Suç örgütüne operasyon 15 kişi tutuklandı | Video 01:25
Suç örgütüne operasyon 15 kişi tutuklandı | Video 09.11.2022 | 15:27
Bir eliyle çocuğunu, bir eliyle serum şişesini tuttu! Motorun üstünde ölüme davetiye çıkardılar | Video 00:39
Bir eliyle çocuğunu, bir eliyle serum şişesini tuttu! Motorun üstünde ölüme davetiye çıkardılar | Video 09.11.2022 | 15:10
Bursa’da yangın faciası! 8’i çocuk 9 can kaybı | Video 05:13
Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 can kaybı | Video 09.11.2022 | 10:15
Kayseri’de ev sahibi-kiracı kavgasında ortalık karıştı | Video 01:32
Kayseri'de ev sahibi-kiracı kavgasında ortalık karıştı | Video 09.11.2022 | 09:04
Bursa’da 8’i çocuk 9 kişiye mezar olan ev drone ile havadan görüntülendi | Video 06:08
Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev drone ile havadan görüntülendi | Video 09.11.2022 | 08:49
Maltepe’de trafikte makas atan sürücüye para cezası | Video 00:25
Maltepe'de trafikte makas atan sürücüye para cezası | Video 09.11.2022 | 08:49
Meksika’da ilginç gasp olayı: Seyir halindeki adamı duvara ittirip bisikletini çaldılar | Video 00:37
Meksika’da ilginç gasp olayı: Seyir halindeki adamı duvara ittirip bisikletini çaldılar | Video 09.11.2022 | 01:01
Esra Erol’da 27 yaş küçük eşi kendisine dehşeti yaşattı! Önce evden kovdu, ardından da dolandırdı! | Video 40:39
Esra Erol’da 27 yaş küçük eşi kendisine dehşeti yaşattı! Önce evden kovdu, ardından da dolandırdı! | Video 08.11.2022 | 20:17

Esenyurt’ta karşılıklı iki binada oturan komşular arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Gruplardan birisi karşı tarafa silah ve sopalarla saldırırken, bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karşılıklı iki binada oturan komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada gruplardan birisi karşı tarafa silah ve sopalarla saldırdı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan mermi kovanları ve kan izlerini toplayarak incelemek üzere Emniyet'e götürdü.

Ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA