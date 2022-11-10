Esenyurt’ta komşular arasında silahlı kavga! Yaşanan panik anları kamerada | Video
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Esenyurt’ta karşılıklı iki binada oturan komşular arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Gruplardan birisi karşı tarafa silah ve sopalarla saldırırken, bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattı.