Video Yaşam Esenyurt'ta okul çıkışında çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video
Esenyurt'ta okul çıkışında çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

Esenyurt'ta okul çıkışında çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

08.03.2025 | 10:48

Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri arasında iddiaya göre, 'kız meselesi' nedeniyle kavga çıktı. Okul çıkışında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Bahçeyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri arasında okul çıkışında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, iki grup öğrencinin tekme ve yumruklarla birbirine girdiği anlar yer aldı. Bir süre sonra sakinleşen öğrencilerin olay yerinden dağıldığı öğrenildi.
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