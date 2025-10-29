Eşi ve kızını yaralayıp rehin alan adam 6 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı | Video
29.10.2025 | 11:21
Denizli’de cezaevinden yeni çıkan bir şahıs eşi ve çocuklarını rehin aldı. Eşi ve bir kızını yaralayıp rehin alan şüpheli, polislerin yoğun uğraşları sonucu yaralı aile üyelerini bıraktı. Bir kızını rehin almayı sürdüren zanlı, 6 saatin sonunda ablasıyla birlikte çocuğunu polislere teslim edip kendi yine teslim olmadı. Evden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
6 SAATİN SONUNDA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Evinde silah olabileceğini değerlendiren polis ekipleri çelik ve uzun namlulu silahlarla adrese girme hazırlığı başlattı. Evin etrafını sarılıp gireceği esnada Mevlüt E.'nin annesi bağırarak tüm odağı kendi üzerine çekti. O esnada Mevlüt E., evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Bir başka evin içerisine giren Mevlüt E., yapılan aramalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
01:53
Biga'da ev alevlere teslim oldu | Video 29.10.2025 | 10:55
02:02
02:14
02:07
Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi | Video 29.10.2025 | 09:44
02:41
02:27
02:27
SON DAKİKA | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler 29.10.2025 | 08:06
08:05
01:49
00:58
02:19
00:19
Alanya'da denizde hortum çıktı | Video 28.10.2025 | 13:48
01:36
Pendik’te özel hastanede yangın | Video 28.10.2025 | 13:14
37:16
03:02
01:46
Sındırgı'da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı | Video 28.10.2025 | 11:04
06:32
02:42
Bursa'da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video 28.10.2025 | 10:34
00:40
Pendik’te özel halk otobüsünde bastonlu kavga kamerada | Video 28.10.2025 | 10:33