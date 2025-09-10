Video Yaşam Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video
Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video

Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video

10.09.2025 | 14:30

Eskişehir'de sokaktaki eşinin yüzüne defalarca yumruk atan ve dakikalarca döven şahsın görüntüleri ortaya çıkarken, polis tarafından gözaltına alınan zanlının daha önce de eşine parke taşıyla vurduğu iddia edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Denk Sokak'ta bulunan 10 dış kapı numaralı müstakil ev önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, soyadı öğrenilemeyen Ali isimli şahıs sokak ortasında karısını dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde sokakta olan karısına evden koşarak yaklaşan şahsın, eşini saçlarından tutarak yere oturttuğu, yüzüne defalarca vurduğu görülüyor. Kadının çığlıkları arasında dakikalarca eşine fiziki şiddet gösteren şahsın, hiçbir şey olmamış gibi evine geri yöneldiği görüldü. Kadının aldığı darbelerle yarı baygın şekilde yerde yatarken yaşanan olay 'pes' dedirtti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahıs, olayın yaşandığı ikametten alınarak gözaltına alındı. Öte yandan, yakalanan şahsın yabancı uyruklu olduğu, Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

"GEÇENLERDE PARKE TAŞIYLA BİLE SIRTINA VURUYORDU"
Şiddet gören kadının komşularından biri, daha önce aynı şahsın karısına parke taşı ile defalarca vurduğunu söyledi. Parke taşıyla komşusunun dövülme anına ve bugünkü olaya da bizzat şahit olduğunu belirten komşu, "Kadını Fatma diye biliyorum, polisler öyle çağırıyordu. Eşinin ismini bilmiyorum ama eşi sürekli dövüyordu. Biz hep şahit oluyorduk. Sürekli polisi arıyorduk. Komşular da hepsi şahit, hepsi görüyordu, dövüyordu. Polisler gelip kadına 'şikayetçi ol' diyordu. Kadın sürekli 'ailem yok, ailem yok' diyordu, geri barışıyorlardı. Bir buçuk senedir neredeyse buradalar. Çok şahit olduk kadın dövmesine. Geçenlerde parke taşıyla bile sırtına vuruyordu. Yeni de videosu çıkmış. Görmedik videosunu ama çok üzüldük kadına. Parke taşını kadının sırtına vuruyordu eliyle. Gördük kendi gözümüzle, kadın da bağırıyordu. Yüzünde morluklar falan vardı. Gözü şişti, bilmiyorum daha. Çok zor durumdaydı. Sabah sarı bir taksi geldi. Kadını aldı götürdü. Adamı da polisler aldı götürdü" diye konuştu.

"BU OLAYIN DA TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"
Konuyla alakalı Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut ise, "Sığınmacı bir vatandaşımız eşine saldırıyor. Ne yazık ki böyle bir olay yaşandı. Olay Denk Sokak'tan Şantiye Sokağa doğru çıkarken olan bir yerde gerçekleşti. Bir kadın muhtar olarak kadına şiddetin karşısındayım. Bu olayın da takipçisi olacağım. Şahıs şu an gözaltına alındı. Şu an işlemler sürüyor. Kadın muhtar olarak da kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video 03:19
Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video 10.09.2025 | 14:30
Alanya’da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 02:53
Alanya'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 10.09.2025 | 13:51
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video 00:34
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video 10.09.2025 | 13:42
Sevgi’nin, kendisini katleden eşi ve çocuğuyla yürüdüğü görüntüler soruşturma dosyasına girdi | Video 00:25
Sevgi'nin, kendisini katleden eşi ve çocuğuyla yürüdüğü görüntüler soruşturma dosyasına girdi | Video 10.09.2025 | 13:28
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 04:38
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 10.09.2025 | 12:42
Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video 01:20
Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video 10.09.2025 | 12:42
Zeytinburnu’nda 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu | Video 04:17
Zeytinburnu’nda 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu | Video 10.09.2025 | 12:42
Otoyolda ters yönde giden sürücü trafikteki insanların canını hiçe saydı | Video 00:14
Otoyolda ters yönde giden sürücü trafikteki insanların canını hiçe saydı | Video 10.09.2025 | 12:42
Zeytinburnu’nda panikleten anlar: 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu! | Video 04:17
Zeytinburnu’nda panikleten anlar: 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu! | Video 10.09.2025 | 12:23
Ankara’da dehşet: 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşıtı tarafından öldürüldü! İşte cinayete ait görüntüler... | Video 03:55
Ankara'da dehşet: 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşıtı tarafından öldürüldü! İşte cinayete ait görüntüler... | Video 10.09.2025 | 11:59
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü! Türkiye’nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 12:40
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 10.09.2025 | 11:31
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video 01:19
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video 10.09.2025 | 10:50
42 dosyadan yıllarca hapis yattı, çıkınca 10 ev soyan şahıs tekrar yakalandı | Video 00:58
42 dosyadan yıllarca hapis yattı, çıkınca 10 ev soyan şahıs tekrar yakalandı | Video 10.09.2025 | 10:33
Ankara’da tekmeli yumruklu park kavgası kamerada | Video 02:01
Ankara’da tekmeli yumruklu park kavgası kamerada | Video 10.09.2025 | 10:12
Yaralı çocuğun Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben demesi ekipleri duygulandırdı | Video 02:49
Yaralı çocuğun "Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben" demesi ekipleri duygulandırdı | Video 10.09.2025 | 09:54
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada | Video 01:00
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada | Video 10.09.2025 | 09:21
Kırıkkale’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler hayatını kaybetti | Video 01:25
Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler hayatını kaybetti | Video 10.09.2025 | 09:13
İhbara giden polislerin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı: 2 polis yaralandı | Video 00:52
İhbara giden polislerin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı: 2 polis yaralandı | Video 10.09.2025 | 08:53
Erzincan’da jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi | Video 00:38
Erzincan'da jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi | Video 10.09.2025 | 08:37
Mardin’de iki grup arasındaki alacak verecek kavgası kamerada: 7 yaralı | Video 02:55
Mardin’de iki grup arasındaki alacak verecek kavgası kamerada: 7 yaralı | Video 09.09.2025 | 16:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY