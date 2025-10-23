Video Yaşam Eski eşi tarafından öldürülen iki çocuk annesi toprağa verildi | Video
Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Buğday Pazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı Karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Kertlez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı halde bulunan Selami Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Kertlez'in cenazesi ailesine teslim edildi. İki çocuk annesi Kertlez için Çankırı'nın Orta ilçesine Buğay köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kertlez'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, İlknur Kertlez'in 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından, 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehditten Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi. İlknur Kertlez ile Selami Y.'nin 10 Mart tarihinde de boşandıkları öğrenildi.
