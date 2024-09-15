Eski eşini havalimanında gören adam çılgına döndü | Video
Beş yıl önce boşandığı eşini ve sevgilisine tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gören eski eş ortalığı birbirine kattı. Sinir krizi geçiren adamı polisler ve güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Tarafların olay sonrası birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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