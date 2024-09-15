Eski eşini havalimanında gören adam çılgına döndü | Video 15.09.2024 | 15:54 Beş yıl önce boşandığı eşini ve sevgilisine tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gören eski eş ortalığı birbirine kattı. Sinir krizi geçiren adamı polisler ve güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Tarafların olay sonrası birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Bir kişinin bir kadına bağırıp küfür etmesi üzerine havalimanı çalışanları ve güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Edinilen bilgilye göre adam, 5 yıl önce boşandığı eşini İstanbul Havalimanı'nda gördü. Eski eşinin yanında erkek arkadaşı olduğunu da fark eden adam ortalığı birbirine kattı. Sinirlenen ve küfürler yağdırmaya başlayan adam, kadına ve yanındaki kişiye saldırı girişiminde bulundu. Havalimanındaki yolcular ve personel duruma müdahale etti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İkiliye küfürler yağdıran adamın görüntüleri çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kadının elindeki valizi alarak uzaklaşmaya çalışan adamın, 'Bu benim karım. Bu da Atina'da birlikte olduğu adam' dediği anlar görülüyor. Adam eski eşine zaman zaman 'Hırsız paramı çaldın. Bu da benim çantam' diyerek bağırıyor.Olay yerine gelen polis ekiplerinin eski eşine bağıran ve küfürler yağdıran adamnı sakinleştirmeye çalıştığı anlar da görülüyor.