Video Yaşam Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı "Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım" | Video

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı "Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım" | Video

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı
05.01.2021 | 15:10

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Ankara’da eski sevgilisi tarafından silahla vurulan ve hayatını kaybeden Sevgi Tekin defnedilmek üzere Konya’ya götürüldü. Cenazeyi almaya gelen kardeşi yaşadıkları dehşeti anlattı.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde ikamet eden Sevgi Tekin gece yarısı evine gelen ve zorla camı kırarak içeriye giren eski sevgilisi Gökhan A. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Merhumun naaşı yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan, Konya'ya gönderildi.
Yaşanılan dehşet anlarına birebir şahit olan Tekin'in kız kardeşi Figen K, korku dolu anları şöyle anlattı:


"Annemle ben yatak odasında uyuyorduk. Daha doğrusu ben uyumuyordum telefonla uğraşıyordum. Kız kardeşim, ablam, ablamın kızı mutfaktaydılar. Ablamın çığlığını duydum 'Figen yetiş, polisi ara' diye. Elimizden telefonları aldı ve 'burada bir cinayet yerine beş cinayet çıkar, bütün suçu üstleniyorum"


"Gözümün önünde ablam öldü"
Ablasının gözünün önünde katledildiğini söyleyen Figen K, "Gözümün önünde ablam öldü, hem de haksız ve suçsuz yere. Adam şizofren hastası olmuş, benden bile kıskanıyordu ablamı. Gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım" diye konuştu.


Ablam Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi oldu diyen Figen K. bu tür olayların tekrarlanmaması için zanlıların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

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