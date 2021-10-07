Video Yaşam Eski sevgilisinin otomobiline boya sökücü döktü
Eski sevgilisinin otomobiline boya sökücü döktü

Eski sevgilisinin otomobiline boya sökücü döktü

07.10.2021 | 13:01

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OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt'ta iddiaya göre bir kadın, eski erkek arkadaşı Erhan Pala'nın otomobiline boya sökücü dökerek 60 bin lira hasara neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken Pala, eski kız arkadaşından şikayetçi oldu.

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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ayrıldığı erkek arkadaşından intikam almak isteyen kadın, 2 arkadaşı ile Erhan Pala'nın yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen 3 kişiden biri, Pala'ya ait otomobile boya sökücü dökmeye başladı. Olayın ardından 3 kişi, yürüyerek apartmanın önünden uzaklaştı. Sabah kalktığında aracına gelen Pala, otomobilindeki hasarı gördü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Erhan Pala, bir kişinin aracına kimyasal madde döktüğünü fark etti. Pala, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay günü yaşananlar ise Pala'nın yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, 3 kişinin apartmanın önüne gelişi ve Pala'nın aracına kimyasal madde döktüğü anlar yansıdı.

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