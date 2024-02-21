Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde önceki gün uyuşturucu operasyonu yapıldı. Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı ile müşterisini suçüstü yakaladı. Zehir taciri B.Ö. tutuklanarak cezaevine yollandı…
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde önceki gün sıcak saatler yaşandı. Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan B.Ö ile müşterisi M. S.'yi suçüstü yakaladı.
Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün nefes kesen operasyonu ile yakalanan uyuşturucu taciri B. Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.
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