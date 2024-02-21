Video Yaşam Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video
Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video

Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video

21.02.2024 | 15:11

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde önceki gün uyuşturucu operasyonu yapıldı. Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı ile müşterisini suçüstü yakaladı. Zehir taciri B.Ö. tutuklanarak cezaevine yollandı…

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde önceki gün sıcak saatler yaşandı. Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan B.Ö ile müşterisi M. S.'yi suçüstü yakaladı.

Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün nefes kesen operasyonu ile yakalanan uyuşturucu taciri B. Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video 02:09
Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video 21.02.2024 | 15:11
Manisa’da 7 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi | Video 00:56
Manisa'da 7 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi | Video 21.02.2024 | 14:47
Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 kişi yaralandı | Video 01:44
Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 kişi yaralandı | Video 21.02.2024 | 14:27
Beyoğlu’nda laf atma kavgası! O anlar kamerada | Video 02:31
Beyoğlu’nda "laf atma" kavgası! O anlar kamerada | Video 21.02.2024 | 14:18
Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video 00:38
Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video 21.02.2024 | 13:52
İnşaattan 80 bin liralık malzeme çalan 2 kişi yakalandı | Video 00:51
İnşaattan 80 bin liralık malzeme çalan 2 kişi yakalandı | Video 21.02.2024 | 13:50
Karaman’da otomobilin duvara çarpma anı kamerada | Video 01:24
Karaman'da otomobilin duvara çarpma anı kamerada | Video 21.02.2024 | 13:48
Bariyerlere çarpan tır karşı şeritte devrildi, sürücü ağır yaralandı | Video 01:33
Bariyerlere çarpan tır karşı şeritte devrildi, sürücü ağır yaralandı | Video 21.02.2024 | 13:32
Müge Anlı’da gündeme gelen Gamze bebek neden kaçırıldı, kim doğru söylüyor? | Video 03:54
Müge Anlı'da gündeme gelen Gamze bebek neden kaçırıldı, kim doğru söylüyor? | Video 21.02.2024 | 12:56
Taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 05:51
Taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 21.02.2024 | 13:00
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 01:02
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 21.02.2024 | 12:59
Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:03
Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.02.2024 | 11:33
Bağcılar’da 350 bin liralık laptop ve cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video 05:20
Bağcılar'da 350 bin liralık laptop ve cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video 21.02.2024 | 10:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 21.02.2024 | 11:08
İstanbul’da kamyon 10 araca çarpıp direği devirdi: O anlar kamerada | Video 03:03
İstanbul’da kamyon 10 araca çarpıp direği devirdi: O anlar kamerada | Video 21.02.2024 | 10:19
Siirt’te 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 00:21
Siirt’te 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 21.02.2024 | 10:19
Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi | Video 01:45
Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi | Video 21.02.2024 | 09:55
Kilis’te PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 1 tutuklama | Video 01:01
Kilis’te PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 1 tutuklama | Video 21.02.2024 | 09:30
Esenyurt’ta dolandırıcı şahıs televizyonu streçleyip böyle götürdü | Video 02:25
Esenyurt’ta dolandırıcı şahıs televizyonu streçleyip böyle götürdü | Video 21.02.2024 | 09:27
Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı | Video 00:25
Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı | Video 21.02.2024 | 09:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA