Eskişehir merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu | Video 17.07.2023 | 14:47 Eskişehir merkezli 7 ilde devre mülk dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yapan devre mülk sahibi vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Eskişehir merkezli olarak Adana, Erzincan, Antalya, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.