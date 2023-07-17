Eskişehir merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu | Video
Eskişehir merkezli 7 ilde devre mülk dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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