Eskişehir’de düzenlenen yarışta dört posta güvercini bin 50 kilometre uçtu | Video

Eskişehir’de düzenlenen posta güvercini yarışında aynı kümesten dört kuş, Kars’tan Eskişehir’e bin 50 kilometrelik mesafeyi uçarak 25 saatte tamamladı.

Tarihin eski yıllarından beri farklı amaçlar ile kullanılan ve çok uzun mesafeler uçarak iletişimi sağlayan posta güvercinlerinin, yeteneklerini sergileyebilmek için yarışlar düzenleniyor. Yarışlarda, güvercinler özel araçlarla geri gelmeleri istenen mesafeye götürülüyor. Gittikleri şehirde serbest bırakılan güvercinler, kümeslerine döndüklerinde yarışı tamamlamış oluyor. Her sene farklı mesafelerde düzenlenen posta güvercin yarışında, bu sene Eskişehir'de bir ilk yaşandı. Eskişehir'deki üç derneğin düzenlediği Kars yarışında 4 güvercin, bir günde bin 50 kilometre uçarak kümesine döndü. Toplam 97 adet güvercin yarışa katılırken, Vural Görer isimli vatandaşın 4 kuşu sırayla kümese dönerek büyük bir başarıya imza attı.Çocukluğundan beri hayvan sevgisiyle büyüdüğünü söyleyen Eskişehirli Vural Görer, 3 yıldır ilgiyle beslediği posta güvercinlerinin başarıya ulaştığını anlattı. Düzenlenen bin 50 kilometrelik Kars yarışının özel bir maraton olduğunu belirten Görer, "Bu yarışlar sezonluk oluyor. Yaklaşık 8-9 etaptan oluşuyor ve şehirlerarası yavaş yavaş gidiliyor. Yarışlardan önce kuşlarımızı bireysel antrenmanlarla hazırlıyoruz. 110 kilometreden 650-800 kilometreye kadar dernek yarışlarımız oluyor, toplam 9 veya 10 etap yapıyoruz. Daha sonra özel yarışlar düzenliyoruz, Kars yarışı gibi. Bunlar maraton yarışı diye geçiyor. Bu sene de Eskişehir'deki üç dernek olarak kendimiz bir yarış düzenledik. Kuşlarımız bu yarışta, kara kilometresi olarak bin 300, kuş uçumu olarak ise bin 50 kilometrelik bir uzaklığı 25 saatte aşarak evlerine ulaştılar" dedi.Eskişehir Profesyonel Posta Dernek Başkanı Hasan Edirne, bu yarışta gidilen mesafenin önceki yarışları geride bıraktığından bahsetti. Eskişehir'de ilk kez bu kadar uzun mesafeli bir yarış yapıldığını söyleyen Edirne, gelecek sene mesafeyi biraz daha arttırarak Gürcistan yarışı düzenlemek istediklerini belirtti. Başkan Edirne, "Biz daha önce Türkiye Güvercin Federasyonu olarak, Muş yarışı yaptık. O yarışta kuşumuz Muştan Eskişehir'e geri geldi, 970 kilometrelik bir uçuş yaparak Türkiye dördüncüsü oldu. Yine federasyonumuzun düzenlediği Gümüşhane yarışı vardı, 910 kilometrelik bir uzaklık. Oradan da kuşumuz yarışın üçüncü günü Eskişehir'e döndü ve Türkiye on üçüncüsü oldu. Bin 50 kilometre uzaklıktaki Kars yarışı daha önce hiç düzenlenmemişti. Federasyondan gözlemci geldi ve onun kayıt aldığı kuşları salım hakemleri araçlarıyla Kars'a ulaştırdılar. Kuşlarımız oradan gelmeyi de başardılar, Kars'ı aştık artık. Önümüzdeki sene bir aksilik yaşamazsak, Gürcistan Batum yarışı yapmayı planlıyoruz, o da Eskişehir'e yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıkta olacak. Onu da aşabilirsek Türkiye'de bir ilki başarmış olacağız. İnsanların arabayla gitmesi bile çok zor olan bir uzaklıktan, bu kuşlar uçarak evlerine ulaştılar. Bu çok büyük bir başarı. Avrupa'daki insanlar şu an Kars yarışını takip ediyorlar. Sosyal medya aracılığı ile yurt dışındaki insanlar beğeni ve yorumlarını bize ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.