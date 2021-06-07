Video Yaşam Esra Erol canlı yayın izle: 7 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'da kokoreççi Ayşe aşkı olayında skandal açıklamalar

Esra Erol canlı yayın izle: 7 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'da kokoreççi Ayşe aşkı olayında skandal açıklamalar

Esra Erol canlı yayın izle: 7 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'da kokoreççi Ayşe aşkı olayında skandal açıklamalar
07.06.2021 | 16:46

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atv Esra Erol'da 7 Haziran 2021 Pazartesi canlı yayınında kokoreççi Ayşe aşkında Bekir Bey'e büyük şok! Esra Erol'da canlı yayınında; Ayşe Karadağlı'ya aşkını haykıran Bekir Bey'in eski eşi çocukları ile ilgili ortaya çıkan gerçek ne? Esra Erol'da canlı yayınında Bekir Bey'in Kokoreççi Ayşe Karadağlı'a aşkını haykırdığı olayda gündem gelen; kadına şiddet, aldatma işkence iddiaları ile ilgili flaş son dakika gelişmesi...

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