Esra Erol canlı yayın izle: 7 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'da kokoreççi Ayşe aşkı olayında skandal açıklamalar

atv Esra Erol'da 7 Haziran 2021 Pazartesi canlı yayınında kokoreççi Ayşe aşkında Bekir Bey'e büyük şok! Esra Erol'da canlı yayınında; Ayşe Karadağlı'ya aşkını haykıran Bekir Bey'in eski eşi çocukları ile ilgili ortaya çıkan gerçek ne? Esra Erol'da canlı yayınında Bekir Bey'in Kokoreççi Ayşe Karadağlı'a aşkını haykırdığı olayda gündem gelen; kadına şiddet, aldatma işkence iddiaları ile ilgili flaş son dakika gelişmesi...

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