Esra Erol canlı yayın izle: 10 Haziran 2021 Perşembe atv izle! Esra Erol'da gündeme gelen çocuk istismarı olayında şok fotoğraf
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Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar | Video 10.06.2021 | 15:15
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İstanbul'da otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı | Video 10.06.2021 | 15:31
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Şehit Veli Kabalay'ın zeybek oynadığı görüntüler yürekleri burktu | Video 10.06.2021 | 14:46
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Servis minibüsünün işyerine girdiği anlar güvenlik kamerasında | Video 10.06.2021 | 13:59
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Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL. | Video 10.06.2021 | 13:59
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Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi | Video 10.06.2021 | 10:49
atv Esra Erol'da 10 Haziran 2021 Perşembe canlı yayınında son dakika haberleri! 9 yaşındaki çocuğa cinsel istimar iddiası ve şok fotoğraf...
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