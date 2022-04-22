Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı! | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan ‘Esra Erol’da’ bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Anne Mevlüde Arasan kızı Jiyan Ökmen ile birlikte Esra Erol’a katıldı. Programa kızı Jiyan Ökmen ile katılan anne Mevlüde Arasan 17 yaşındaki kızı Hicran Ökmen’i 65 yaşındaki Yaşar Şahin’in kaçırdığını söyleyerek ünlü sunucudan yardım istedi. Aile, Yaşar Şahin’in kızlarını 2. Kez kaçırdığını ifade etti. Esra Erol ve ekibi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro amirliği yardımıyla Yaşar Şahin, küçük yaştaki genç kıza cinsel saldırı ve zorla alıkoyma suçundan tutuklandığı canlı yayında açıklandı. Hicran ve bebeği Esra Erol sayesinde bulundu. İşte ayrıntılar!