Esra Erol'da beklenen yüzleşmede şok itiraf "Eşimi dövdüm" Karı koca canlı yayında karşı karşıya...

atv Esra Erol'da canlı yayınında karı kocanın yüzleşmesinde art arda şok itiraflar... Sevda Hanım kocasına neden şiddet uyguladı?

Sevda Hanım eşine arada şiddet uyguladığını, eşinin bundan dolayı uzaklaştırma aldırdığını, eşinin şiddete engel olmaya çalıştığını ama yine de dövdüğünü, şu an Salih Bey ile beraber olduğunu, dini nikahlı evli olduklarını söyledi. Salih Bey eşinin ne hakla buraya çıktığını, 8 aydır aklının nerede olduğunu, eşi kendilerini aç bırakmadan önce düşünmesini istedi.