Esra Erol'da beklenen yüzleşmede şok itiraf "Eşimi dövdüm" Karı koca canlı yayında karşı karşıya...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:33
00:54
03:49
Sultanbeyli’de evin deposunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video 04.01.2022 | 10:07
01:44
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon 04.01.2022 | 09:53
01:54
İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca | Video 04.01.2022 | 09:39
01:35
06:55
Kar ve buzun birleştiği beyaz kentte görsel şölen | Video 04.01.2022 | 09:47
01:03
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın paniği 04.01.2022 | 09:54
03:56
Azılı motosiklet hırsızı önce kameraya ardından polislere yakalandı | Video 04.01.2022 | 09:43
01:50
02:20
00:54
Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı | Video 04.01.2022 | 09:13
04:41
01:05
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı | Video 04.01.2022 | 08:33
01:07
00:42
03:08
İstanbul'da şafak vakti nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı | Video 04.01.2022 | 08:38
03:08
01:54
İzmir'de film gibi hırsızlık kovalamacası! 1 ölü, 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 01:29
atv Esra Erol'da canlı yayınında karı kocanın yüzleşmesinde art arda şok itiraflar... Sevda Hanım kocasına neden şiddet uyguladı?
Sevda Hanım eşine arada şiddet uyguladığını, eşinin bundan dolayı uzaklaştırma aldırdığını, eşinin şiddete engel olmaya çalıştığını ama yine de dövdüğünü, şu an Salih Bey ile beraber olduğunu, dini nikahlı evli olduklarını söyledi. Salih Bey eşinin ne hakla buraya çıktığını, 8 aydır aklının nerede olduğunu, eşi kendilerini aç bırakmadan önce düşünmesini istedi.