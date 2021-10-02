Esra Erol'da benzeri görülmemiş olay! Aldatılan dolandırıcı koca karısının sevgilisi ve karısı ile böyle yüzleşti...
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Liselilerin bıçaklı kavgası kamerada | Video 01.10.2021 | 15:40
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Çanakkale Köprüsü’nü bisikletle geçen ilk kişi oldu | Video 01.10.2021 | 14:39
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atv Esra Erol'da programında; aldatılan koca Ersin Kurucu, karısı Sonay kuyucu ve karısnın sevgilis ile canlı yayında yüzleşti... "Karım TikTok'tan tanıştığımız ve dolandırmak istediğimiz adama kaçtı"