Esra Erol'da Hayriye Teyze'nin büyük isyanı! Nilüfer yine evden kaçtı

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da Hayriye Teyze kızı Nilüfer yine evden kaçınca isyan etti!

Nilüfer yine evden kaçtı! Hayriye Hanım kızının hayatında yeni tanıştığı biri olduğunu onunda yanında olabileceğine sözlerine ekledi. Hayriye Hanım dün eskiden kaçtığı Salih'i aradığını söyledi. Salih'in "Kızı benim yanımda değil ben Çatalca'da çalışıyorum, ben evimde mutluyum Nilüfer'i sevsem onu alır giderdim" dediğini ifade etti.