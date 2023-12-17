Etiler’de cip alev alev yandı | Video
Beşiktaş Etiler’de valenin sahibine teslim etmek için otoparktan çıkardığı cip, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen cip itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda cip kullanılamaz hale geldi.
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