Video Yaşam Etiler’de cip alev alev yandı | Video
Etiler’de cip alev alev yandı | Video

Etiler’de cip alev alev yandı | Video

17.12.2023 | 08:57

Beşiktaş Etiler’de valenin sahibine teslim etmek için otoparktan çıkardığı cip, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen cip itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda cip kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Arnavutköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibine teslim edilmek üzere vale tarafından otoparktan çıkarılan 34 VAS 77 plakalı cipten dumanların yükselmesi üzerine vale aracı sağa çekerek kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Motor kısmında başlayan yangında araç adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, cip kullanılamaz hale geldi. Öte yandan itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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