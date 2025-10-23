Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video
23.10.2025 | 09:50
Eyüpsultan’da iddiaya göre, bir ilkokulun kapısı, çocukların kapıyı oynamasının ardından öğrencilerin üstüne düştü. Olayda 1’i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı.
"3 TANE ÇOCUK KAPIYA ASILIYORDU"
Kardeşini okuldan aldığı esnada kapının düştüğünü gören Muhammed Uçar, "Ben kardeşimi alırken 3 tane çocuk güvenlik kapıyı açarken kapıya asılıyordu. Beraber çekerken kapı üç tane çocuğunun üstüne düştü" dedi.
"4 ÇOCUK ZARAR GÖRMÜŞ"
Ümran Akyıldız isimli bir vatandaş ise, "Ben burada satış yapıyordum. Tabi ki sesi duyduk. Ambulanslar ve polis geldi. Sonrasında okuldan çıkan bayanlara sorduk. Giriş kapısı düşmüş. Olay nasıl oldu görmedim. Kalabalıktı orası. 3 çocuk zarar görmüş. Sağlık durumu birinin ağır olduğunu duyduk" şeklinde konuştu.
