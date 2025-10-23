Video Yaşam Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video
Eyüpsultan'da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı



23.10.2025 | 09:50

Eyüpsultan’da iddiaya göre, bir ilkokulun kapısı, çocukların kapıyı oynamasının ardından öğrencilerin üstüne düştü. Olayda 1’i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar kapıyla oynarken aşağıya doğru çekti. Kapı, aşağıya çekilmesinin ardından çocukların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 4 öğrencinin yaralandığını tespit etti. 1'i ağır yaralı olan 4 öğrenci tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Çocukların üstüne düşen kapı olaydan sonra onarıldı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

"3 TANE ÇOCUK KAPIYA ASILIYORDU"
Kardeşini okuldan aldığı esnada kapının düştüğünü gören Muhammed Uçar, "Ben kardeşimi alırken 3 tane çocuk güvenlik kapıyı açarken kapıya asılıyordu. Beraber çekerken kapı üç tane çocuğunun üstüne düştü" dedi.

"4 ÇOCUK ZARAR GÖRMÜŞ"
Ümran Akyıldız isimli bir vatandaş ise, "Ben burada satış yapıyordum. Tabi ki sesi duyduk. Ambulanslar ve polis geldi. Sonrasında okuldan çıkan bayanlara sorduk. Giriş kapısı düşmüş. Olay nasıl oldu görmedim. Kalabalıktı orası. 3 çocuk zarar görmüş. Sağlık durumu birinin ağır olduğunu duyduk" şeklinde konuştu.

