Video Yaşam Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video
Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video

Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video

22.08.2025 | 14:19

İstanbul Eyüpsultan’da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen 48 yaşındaki Muammer Öztürk kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1’i çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayı aralarında geçmişten gelen husumet yüzünden yaptıkları öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KOZ 634 plakalı aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk, aracıyla hareket ettiği sırada kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bölgede yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu 3 şüpheli tespit edildi. Ekipler olayda silah kullanan M.T.U. ve o görüntüleri çeken N.B.A. ve şüphelilerin olaydan sonra buluştukları M.C.B. gözaltına alındı.

TETİĞİ ÇEKEN VE ONU KAYDA ALAN TUTUKLU

Konuyla ilgili olarak M.T.U. ve M.C.B. isimli şüphelilerle ilgili tahkikat Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce, yaşı küçük N.B.A. isimli şahıs ile ilgili tahkikat ise ilçe ekiplerince yapıldı. Adliyeye sevk edilen ve olayda silah kullanan M.T.U ile yaşı küçük şüpheli N.B.A. tutukladı. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

CİNAYET ANININ KAYDA ALDILAR

Öte yandan aralarında geçmişten gelen husumet yüzünden işlendiği öne sürülen cinayeti kayda alan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olayla ilgili oraya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin aracın önüne geçip peş peşe ateş ettiği görünürken diğer şüphelinin ise o anları telefonla kameraya aldığı anlar yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video 01:30
Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video 22.08.2025 | 14:19
Ünlü rapçi Çakal’a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 00:47
Ünlü rapçi Çakal'a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 22.08.2025 | 13:40
10 yıl hapisle aranan zanlı, ’Yunuslar’a yakalandı | Video 00:11
10 yıl hapisle aranan zanlı, 'Yunuslar'a yakalandı | Video 22.08.2025 | 12:04
Ankara’da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video 11:29
Ankara'da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video 22.08.2025 | 12:02
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir’de yakalandı | Video 00:43
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir'de yakalandı | Video 22.08.2025 | 11:53
Türkiye’nin en genç pilotu Defne Özcan, kırmızı uçağının kokpitinden TIME dergisine uzandı | Video 07:04
Türkiye'nin en genç pilotu Defne Özcan, kırmızı uçağının kokpitinden TIME dergisine uzandı | Video 22.08.2025 | 11:08
Müstakil evin çatısına tırmanıp hırsızlık yaptı, yakalanınca, Hatırlamıyorum dedi | Video 01:44
Müstakil evin çatısına tırmanıp hırsızlık yaptı, yakalanınca, "Hatırlamıyorum" dedi | Video 22.08.2025 | 10:20
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 02:06
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 22.08.2025 | 10:03
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 00:39
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 22.08.2025 | 09:59
Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 00:58
Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 22.08.2025 | 08:29
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 04:42
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 22.08.2025 | 08:29
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 03:44
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 21.08.2025 | 23:11
Milyoner’de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 02:08
Milyoner'de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 21.08.2025 | 22:52
Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada 00:08
Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada 21.08.2025 | 19:38
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı | Video 00:24
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı | Video 21.08.2025 | 16:34
Konya’da hareketli anlar: Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 01:55
Konya'da hareketli anlar: Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 21.08.2025 | 16:33
Ordu’da bir garip kaza: Dolmuşun üstüne böyle düştü | Video 02:30
Ordu'da bir garip kaza: Dolmuşun üstüne böyle düştü | Video 21.08.2025 | 16:04
Kamyonetinde öldürülen iş insanının ağabeyi: Anıl’ın kocası vurulmuş gibi bir kaygısı yoktu | Video 00:34
Kamyonetinde öldürülen iş insanının ağabeyi: "Anıl'ın kocası vurulmuş gibi bir kaygısı yoktu" | Video 21.08.2025 | 15:14
Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:09
Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:48
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı | Video 00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı | Video 21.08.2025 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY