Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video 22.08.2025 | 14:19 İstanbul Eyüpsultan’da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen 48 yaşındaki Muammer Öztürk kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1’i çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayı aralarında geçmişten gelen husumet yüzünden yaptıkları öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KOZ 634 plakalı aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk, aracıyla hareket ettiği sırada kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bölgede yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu 3 şüpheli tespit edildi. Ekipler olayda silah kullanan M.T.U. ve o görüntüleri çeken N.B.A. ve şüphelilerin olaydan sonra buluştukları M.C.B. gözaltına alındı.

TETİĞİ ÇEKEN VE ONU KAYDA ALAN TUTUKLU

Konuyla ilgili olarak M.T.U. ve M.C.B. isimli şüphelilerle ilgili tahkikat Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce, yaşı küçük N.B.A. isimli şahıs ile ilgili tahkikat ise ilçe ekiplerince yapıldı. Adliyeye sevk edilen ve olayda silah kullanan M.T.U ile yaşı küçük şüpheli N.B.A. tutukladı. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

CİNAYET ANININ KAYDA ALDILAR

Öte yandan aralarında geçmişten gelen husumet yüzünden işlendiği öne sürülen cinayeti kayda alan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olayla ilgili oraya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin aracın önüne geçip peş peşe ateş ettiği görünürken diğer şüphelinin ise o anları telefonla kameraya aldığı anlar yer alıyor.