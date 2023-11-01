Video Yaşam Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin'in cenazesi gözyaşları arasında adli tıptan alındı | Video
Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin'in cenazesi gözyaşları arasında adli tıptan alındı | Video

Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin'in cenazesi gözyaşları arasında adli tıptan alındı | Video

01.11.2023 | 13:13

Antalya’da 2 gün önce falezlerde cesedi bulunan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi, DNA eşleşmesinin ardından annesi tarafından Adli Tıp Kurumundan gözyaşları içinde alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki falezlerde 2 gün önce bir ceset bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre cesedin bir genç kıza ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma çerçevesinde, bir hafta önce okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın ailesi bulunan cesedin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp morguna geldi. Gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi. DNA karşılaştırmasının ardından cenazenin Aylin Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Daha sonra cenaze anne Natalya Kaya tarafından teslim alındı. Gözyaşlarına boğulan anneyi eşi ve yakınları sakinleştirdi. Kaya'nın cenazesi İsmail Fetane Şahin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzeloluk Mahallesi'ndeki Boynuzlu Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin’in cenazesi gözyaşları arasında adli tıptan alındı | Video 04:21
Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin'in cenazesi gözyaşları arasında adli tıptan alındı | Video 01.11.2023 | 13:13
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 kişi gözaltına alındı | Video 06:12
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 kişi gözaltına alındı | Video 01.11.2023 | 12:26
Tankerden sızan hidrojen gazı korkuttu | Video 00:30
Tankerden sızan hidrojen gazı korkuttu | Video 01.11.2023 | 12:25
Bitlis’te çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 00:26
Bitlis’te çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 01.11.2023 | 12:26
Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 00:33
Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 01.11.2023 | 12:25
Sultanbeyli ve Pendik’te tefecilik operasyonu: 11 kişi yakalandı | Video 02:11
Sultanbeyli ve Pendik’te tefecilik operasyonu: 11 kişi yakalandı | Video 01.11.2023 | 12:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 05:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 01.11.2023 | 12:21
Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi | Video 01:20
Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi | Video 01.11.2023 | 12:19
9 yaşındaki çocuğa hakaret edip biber gazıyla böyle saldırdı! | Video 00:27
9 yaşındaki çocuğa hakaret edip biber gazıyla böyle saldırdı! | Video 01.11.2023 | 12:22
Diyarbakır’da ‘mercek operasyonu’: 132 tutuklama | Video 00:45
Diyarbakır’da ‘mercek operasyonu’: 132 tutuklama | Video 01.11.2023 | 12:18
Ankara’da kanuna aykırı yollarla üretilen 20 ton sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi | Video 01:02
Ankara'da kanuna aykırı yollarla üretilen 20 ton sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi | Video 01.11.2023 | 12:18
SON DAKİKA: Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne atınca polis tarafından böyle uyarıldı! 00:29
SON DAKİKA: Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne atınca polis tarafından böyle uyarıldı! 01.11.2023 | 11:47
Maltepe’de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı | Video 01:04
Maltepe'de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı | Video 01.11.2023 | 09:10
Şişli’de iş merkezinde yangın | Video 01:56
Şişli'de iş merkezinde yangın | Video 01.11.2023 | 09:12
Kartal’da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video 02:13
Kartal'da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video 01.11.2023 | 09:08
Ümraniye’de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı | Video 00:22
Ümraniye'de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı | Video 01.11.2023 | 09:08
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat’ın evden gözaltına alınma anı kamerada 01:50
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat'ın evden gözaltına alınma anı kamerada 01.11.2023 | 09:03
Tekirdağ’da iki motosikletin çarpışma anı kamerada 03:09
Tekirdağ’da iki motosikletin çarpışma anı kamerada 31.10.2023 | 23:29
Evli olan sevgilisi tarafından dolandırıldı! Esra Erol’da büyük yüzleşme! 55:28
Evli olan sevgilisi tarafından dolandırıldı! Esra Erol’da büyük yüzleşme! 31.10.2023 | 20:03
Operasyonla çökertilmişti… 31 çete üyesi tutuklandı | Video 00:31
Operasyonla çökertilmişti… 31 çete üyesi tutuklandı | Video 31.10.2023 | 16:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA