Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video

07.11.2025 | 11:44

Fatih'te bir şüpheli, tramvaydan bebek arabasıyla inen kişinin cep telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı. Olaydan sonra yakalanmamak için saç rengini turuncuya boyatan ve kıyafetini değiştiren şüpheli, farklı zamanlarda 2 kişinin daha telefonunu çaldı. Yaklaşık 4 buçuk aylık takip sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlk olay, 10 Haziran Salı günü Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şüpheli, arkasından yaklaştığı bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bu olaydan 17 gün sonra aynı kişi, aynı yöntemle bir kişinin cep telefonunu çaldı. Yaklaşık 4 ay sonra tramvay bölgesinde tekrar ortaya çıkan şüpheli, bu kez de bebek arabasıyla tramvaydan inen bir kişinin, cep telefonunu çaldı.

FATİH GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Son olayın ardından çalışmalarını artıran Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölge Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 buçuk aylık takip sonucunda şüphelinin olaylardan sonra saç rengini ve kıyafetini değiştirdiğini tespit etti. Aynı bölgede suça karışma ihtimali üzerine tespitlerini sıklaştıran güven timleri, şüpheliyi yakaladı.

SAÇINI TURUNCUYA BOYATMIŞ

Saçını turuncu renge boyattığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

