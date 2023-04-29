Fatih’te bir kiracı ev sahibi yaşlı adamın yüzüne böyle tekme attı | Video
Fatih’te kiracısının evden çıkmasını isteyen 70 yaşındaki adam, kiracısı tarafından darp edildi. Kiracının, ev sahibi yaşlı adamın yüzüne attığı tekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
"HACI AMCANIN ÇOCUKLARI GELDİKTEN SONRA KAÇTILAR"
Olayın yaşandığı ana şahit olan bir vatandaş, "Burada esnafım, Hacı amcanın çocuklarını tanıyorum. Burada mal sahibi, kiracı tartışması yaşandı. Mal Sahibi, kiracının 3 yıldan beri çıkmasını istiyormuş. Hacı Abi, evden çıkın oğlum buraya gelecek dediğinde yabancı uyruklu kiracı, kardeşleri ve akrabaları ile birlikte amcayı burada darp ediyorlar. Yaşlı amcaya tekme atıp, saldırıyorlar. Hacı amcanın çocukları geldikten sonra kaçtılar. Amcanın durumu kötüydü, darp edilmişti. Olayı görenler olarak hemen amcaya müdahale ettik" ifadelerini kullandı.
Görgü şahitlerinin iddiasına göre yaşlı adamı darp edenlerin kaçtığı ifade edildi.
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