Fatih’te kargo şubesine gasp anı kamerada
İstanbul Fatih’te bir kargo şirketine giren yüzleri maskeli başlarında kasklı gaspçılar bankodaki çalışandan paraları istedi. Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken gaspçılar Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
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