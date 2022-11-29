Video Yaşam Fatih'te kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu: O anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video
Fatih'te kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu: O anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video

Fatih'te kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu: O anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video

29.11.2022 | 13:12

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Fatih'te iki kişi arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen Hakim İşiden, seken kurşunların kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Tarafları ayırmaya çalışan Hakim İşiden'in vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay dün saat 09.30'da Fatih Haseki Sultan Mahallesi Süleyman Özbek Efendi Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre E.T. ve G.A. arasında tartışma çıkmış, kıraathanede başlayan tartışma dışarıya taşarak kavgaya dönüşmüştü. Kavga seslerini duyan 46 yaşındaki Hakim İşiden ise iddiaya göre tarafları ayırmak için müdahale etmek istemişti. Kavgada G.A.'nın silahından çıkan mermilerden biri sekerek Hakim İşiden'e diğeri de E.T.'ye isabet etmişti. Hakim İşiden ve E.T. ise hastaneye kaldırmıştı. Seken kurşunların isabet ettiği Hakim İşiden hayatını kaybederken, şüpheli G.A. ise iş yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
E.T'nin taburcu edildiği öğrenilirken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin kavga ettiği, dükkandan çıkan Hakim İşiden'in ise tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca talihsiz adamın bir anda yere yığıldığı da karelere yansıyor.

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