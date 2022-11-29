Fatih'te kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu: O anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video
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Fatih'te iki kişi arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen Hakim İşiden, seken kurşunların kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Tarafları ayırmaya çalışan Hakim İşiden'in vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
E.T'nin taburcu edildiği öğrenilirken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin kavga ettiği, dükkandan çıkan Hakim İşiden'in ise tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca talihsiz adamın bir anda yere yığıldığı da karelere yansıyor.