Fatih'te motosikletli şüpheliler haraç istedikleri mekanı böyle kurşunladı | Video 03.11.2025 | 10:21 Fatih'te motosikletli 2 şüpheli, haraç istedikleri mekanı kurşunladı. Olaya karışan 4 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Ekim tarihinde Fatih ilçesi Molla Hüsrev Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosikletin üzerindeki 2 şüpheli, haraç istedikleri mekanı kurşunladı. Şüphelilerden biri mekana silahla ateş ederken, diğeri olay yerinden hızla uzaklaştı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.A.(25) ve Y.A.A.(21) olduğu belirlendi. Şüphelilerin adresini de tespit eden ekipler harekete geçti. 30 Ekim'de Küçükçekmece'de bulunan adreslerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet bıçak, 29 adet fişek, 2 adet kask ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan, çalışmaların devamında olaya planlama aşamasında dahil olduğu belirlenen E.M.K.(24) ve Ö.F.S.(23) isimli şüpheliler de yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.