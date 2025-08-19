Video Yaşam Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü
Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü

Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü

19.08.2025 | 21:15

Nevşehir’de freni patlayan kamyon park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü 05:27
Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü 19.08.2025 | 21:15
Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette saklayan cezaevi firarisi kadın Konya’da yakalandı | Video 00:46
Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette saklayan cezaevi firarisi kadın Konya’da yakalandı | Video 19.08.2025 | 15:51
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi | Video 03:57
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi | Video 19.08.2025 | 15:51
Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video 00:48
Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video 19.08.2025 | 15:04
Müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar | Video 01:10
Müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar | Video 19.08.2025 | 14:58
Aksaray’da sert iniş sonucu ölen paraşütçü Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:57
Aksaray'da sert iniş sonucu ölen paraşütçü Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.08.2025 | 14:30
Fatih’te müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 01:10
Fatih’te müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 14:28
Bakan Yerlikaya’dan TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama | Video 03:35
Bakan Yerlikaya'dan TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama | Video 19.08.2025 | 13:52
Bolu’da D-100’de motosikletin üstünde yatarak tehlikeli yolculuk yapan magandalar kamerada | Video 00:29
Bolu’da D-100’de motosikletin üstünde yatarak tehlikeli yolculuk yapan magandalar kamerada | Video 19.08.2025 | 13:51
Karabük’te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 00:54
Karabük'te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 19.08.2025 | 13:42
Ümraniye’de vahşet! Boğazı satırla kesilerek öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:55
Ümraniye'de vahşet! Boğazı satırla kesilerek öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 13:41
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 00:47
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 19.08.2025 | 12:44
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının daha önce de ayaklarından vurulduğu ortaya çıktı | Video 01:12
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının daha önce de ayaklarından vurulduğu ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 12:44
Silivri’de pastaneden çıkan kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, fırıncı tarafından böyle yumruklandı! | Video 01:22
Silivri'de pastaneden çıkan kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, fırıncı tarafından böyle yumruklandı! | Video 19.08.2025 | 11:55
İstanbul’da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:44
İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 11:43
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 03:38
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 19.08.2025 | 11:29
Eyüpsultan’da taksici Sefer Kaya’yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 07:03
Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 19.08.2025 | 11:00
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 01:12
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 19.08.2025 | 10:47
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 01:28
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 19.08.2025 | 10:41
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari’yi pert etti | Video 00:42
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari'yi pert etti | Video 19.08.2025 | 10:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY