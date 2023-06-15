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FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı | Video

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı | Video

15.06.2023 | 15:59

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Ordu Ağır Ceza Mahallesi'nce "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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