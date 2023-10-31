FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç Operasyonu'nda 6 kişi yakalandı | Video 31.10.2023 | 13:51 Erzincan’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen ’Kıskaç Operasyonu’ kapsamında 6 şahıs yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen 'Kıskaç Operasyonu' kapsamında 6 şahıs yakalandı.FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği bildirildi.