FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç Operasyonu'nda 6 kişi yakalandı | Video
Erzincan’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen ’Kıskaç Operasyonu’ kapsamında 6 şahıs yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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