Filipinliler 8 bin 810 kilometreden Adıyaman'a gelip sahra hastanesi kurdu | Video 15.02.2023 | 15:44 Filipinlerden gelen sağlık ve kurtarma ekipleri, Adıyaman’da depremzedelerin imdadına yetişiyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremle yıkılan Adıyaman'a ülkemizin çeşitli illerinden gelen ekiplerin yanı sıra yabancı ülkelerden de ekipler görev alıyor. Bunlardan bir tanesi ülkemize 8 bin 810 kilometre uzaklıkta bulunan Filipinler'den gelen sağlık ve arama kurtarma ekibi oldu. 30 Kişilik sağlık 52 kişilik arama ve kurtarma ekibi Adıyaman'da görev yapıyor.

Adıyaman Yeni Şehirlerarası Otogarında depremin 4.gününden itibaren sağlık hizmeti vermeye başlayan sahra hastanesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hasta yoğunluğunu azaltıyor. Doğum ve küçük ameliyat yapabilecek kapasitede olan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.

Sahra hastanesiyle ilgili bilgi veren Filipinli Doktor Alfonso Danac, "Biz buraya Filipinlerden geldik. Filipinler Sağlık Bakanlığının Arama ve Kurtarma ile İlk Müdahale Ekibiyle beraberiz. Buraya Türk insanına yardım etmeye geldik. Filipinler sağlık ekibi buraya bir sahra hastanesi kurdu. Bu sahra hastanesi günde en az 100 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip. Burada hastaların genel ihtiyaçlarını dinliyor, onların acil müdahalelerini yapıyor ve tıbbi yardımlarda bulunuyoruz. Basit ameliyatlar yapabiliyoruz. Aynı zamanda acil durumlarda kadın doğum hizmetleri sağlayabiliyoruz, kadın doğumu da yapıyoruz burada" diye konuştu.