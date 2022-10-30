Video Yaşam Firari kadın derin dondurucudan çıktı | Video
Firari kadın derin dondurucudan çıktı | Video

Firari kadın derin dondurucudan çıktı | Video

30.10.2022 | 16:48

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Kayseri’de hırsızlık ve alkollü araç kullanmak gibi suçlardan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın, saklandığı derin dondurucu içerisinde yakalandı. Çalışır haldeki derin dondurucudan çıkan kadının ellerinin soğuktan kızardığı görüldü.

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Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunanlara Mimarsinan mahallesinde operasyon yaptı.

Hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ile alkollü araç kullanma suçlarından aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin 750 lira para cezası bulunan D.U. annesinin evindeki derin dondurucuda yakalandı. Çalışır vaziyetteki derin dondurucunun kapağını açan polis memuru firari kadına "Başka girecek yer bulamadın mı? Yazık değil mi sana çalışan derin dondurucuya girmişsin" dedi.

Polisin yardımıyla derin dondurucudan çıkan D.U'nun soğuktan ellerinin morarmaya başladığı görüldü. Gözaltına alınan D.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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