Fırat Delikanlı isimli kişi engellileri öldüresiye dövüp internete koydu | Video

Aydın'da, Fırat Delikanlı ismiyle bilinen Fırat Kaya, eşcinsel olduğunu söylediği işitme engelli E.E'yi öldüresiye döverek sosyal medya hesabından paylaştı! Kaya'nın daha önce de başka bir işitme engelli kişiyi dövdüğü görüntüler de ortaya çıktı!

Aydın'da, Fırat Delikanlı lakaplı Fırat Kaya isimli bir kişi, hayatını cehenneme çevirdiği engelli bir kişiye işkence ettikten sonra sosyal medya üzerinden o anları paylaştı. Fırat Kaya, işitme engelli E.E'yi öldüresiye dövdükten sonra o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kaya, paylaştığı görüntülerin altına nefret ve homofobik içerikli bir not da ekledi.

ENGELLİLERİ HEDEF ALMIŞ

Sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan görüntülerin ardından Kaya'ya ait olduğu ileri sürülen yeni bir video da ortaya çıktı. Videodaki Kaya olduğu iddia edilen kişi, karşısındaki işitme engelli bir vatandaşı darp ediyor.

SEVGİLİSİNİ DE DARP ETMİŞ

Öte yandan birçok kullanıcı tarafından internette dolaşıma sokulan başka bir video daha ortaya çıktı. İddiaya göre Kaya, bir süre önce birlikte olduğu bir kadını da darp ederek hastanelik etmiş. Video, Kaya tarafından darp edildiği ileri sürülen bir kadının hastanede çekilmiş görüntüleri yer alıyor.