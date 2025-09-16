Video Yaşam Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video
Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video

Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video

16.09.2025 | 15:27

Hakkari’de frenleri boşalarak kontrolden çıkan çekici 6 araca çarptıktan sonra durabildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda meydana geldi. Yokuş aşağı inen, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir çekici, iddiaya göre freni patladığı için duramayarak önünde seyir halinde olan 6 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan araçlardan birinde bulunan 2 kadın ise büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan kadınlar, refüjde sakinleştirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, korku ve panik yaşayan 2 kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir sürücüsünün araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

