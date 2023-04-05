Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli adliyede | Video 05.04.2023 | 15:40 Karabük'te, Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı kenarında ölü bulunmasına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Karabük-Zonguldak karayolu Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında ölü olarak bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 3'ü yabancı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.