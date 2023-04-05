Video Yaşam Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli adliyede | Video
Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli adliyede | Video

Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli adliyede | Video

05.04.2023 | 15:40

Karabük'te, Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı kenarında ölü bulunmasına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Karabük-Zonguldak karayolu Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında ölü olarak bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 3'ü yabancı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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