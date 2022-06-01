Galata'da kendini yaktı! Feci anlar kamerada! Valilikten açıklama geldi | Video

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İstanbul Galata kulesinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. O anları cep telefonu İle kayda alan bir vatandaş sosyal medya üzerinden paylaştı. Tüm vücudu alevler içinde kalan adam çevre esnafın müdehalesi ile söndürüldü. Vücudunda yanıklar olan şahsın hayati tehlikesi olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.