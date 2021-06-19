Video Yaşam Galatasaray’da başkanlık seçiminde şaşırtan görüntü! Oy kullanmaya sedye ile geldi

Galatasaray’da başkanlık seçiminde şaşırtan görüntü! Oy kullanmaya sedye ile geldi

Galatasaray’da başkanlık seçiminde şaşırtan görüntü! Oy kullanmaya sedye ile geldi
19.06.2021 | 14:22

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Galatasaray’da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda bir üye oy kullanmaya sedye ve sağlık ekibiyle birlikte geldi.

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Galatasaray'da yapılan Olağan Genel Kurul'da oy verme işlemi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.

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