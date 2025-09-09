Gaziantep'te 13 adet tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 13 adet tabanca ile 552 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te 13 adet tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.09.2025 | 11:35
