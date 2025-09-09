Gaziantep'te 13 adet tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.09.2025 | 11:35 Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 13 adet tabanca ile 552 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve kaçak silah operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda 13 adet tabanca, 552 adet fişek ve 14 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.