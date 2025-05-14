Gaziantep’te 3 bin 127 adet sikke ele geçirildi | Video 14.05.2025 | 10:51 Gaziantep’in Nizip ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda, 3 bin 127 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Nizip'te 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 127 adet sikke, 110 adet tarihi obje, 1 adet ayaklı çömlek, 6 adet el dedektörü yeraltı algılama radarı, 4 adet el dedektörü bataryası ve görüntüleyicisi 4 adet uyarı ikaz adaptörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 48 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.