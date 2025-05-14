Gaziantep’te 3 bin 127 adet sikke ele geçirildi | Video
Gaziantep’in Nizip ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda, 3 bin 127 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
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