Video Yaşam Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video

Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video

03.10.2025 | 09:54

Gaziantep’te 2 işçi servisi, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi İpekyolu üzeri adliye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan M.G. idaresindeki 27 JH 786 plakalı işçi servisi, S.B. idaresindeki 27 S 5064 plakalı işçi servisi, S.F. idaresindeki 27 AUS 397 plakalı hafif ticari araç ve B.Ç. idaresindeki 01 AOA 918 plakalı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen yoldaki trafik akışı ise kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 01:39
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 03.10.2025 | 09:54
Diyarbakır’da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 01:22
Diyarbakır'da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 03.10.2025 | 09:00
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 01:39
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 02.10.2025 | 23:10
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 01:44
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 02.10.2025 | 23:07
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video 03:08
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 16:08
Marmara Denizi’nde yaşanan deprem Bursa’da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video 00:36
Marmara Denizi'nde yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:51
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 01:03
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 02.10.2025 | 15:46
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02:06
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 15:35
SON DAKİKA: İstanbul’da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 01:59
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:08
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 00:37
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:38
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:11
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 02.10.2025 | 14:36
Adilcevaz’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 01:02
Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! Korksunlar benden! | Video 00:09
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! "Korksunlar benden!" | Video 02.10.2025 | 13:03
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 00:51
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 02.10.2025 | 12:33
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
Bolu’da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 05:13
Bolu'da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 02.10.2025 | 11:00
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 00:24
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 02.10.2025 | 10:49
Akyaka’da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY