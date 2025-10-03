Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video
Gaziantep’te 2 işçi servisi, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen yoldaki trafik akışı ise kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 03.10.2025 | 09:54
01:22
01:39
01:44
03:08
00:36
01:03
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 02.10.2025 | 15:46
02:06
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 15:35
01:59
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:08
00:37
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:38
01:11
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 02.10.2025 | 14:36
01:02
Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18
00:09
00:51
01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39
00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
05:13
00:24
00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38