Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video
Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma ve kaçan katil zanlısı yada zanlılarını yakalama çalışmaları devam ediyor.
