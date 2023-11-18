Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 85 kişi tutuklandı | Video
Gaziantep'te, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 97 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 85'i tutuklandı.
JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde "Hırsızlık", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Satın Alma, Kabul Etme, Kullanma ve Bulundurma", "Dolandırıcılık", "Kasten Öldürme", "Silahla Yağma", "Kasten Yaralama", "Silahla Tehdit", "Kaçakçılık İle Mücadele Kanununa Muhalefet", "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı", "Çekle İlgili Karşılıksız İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Cinsel Taciz", "Tefecilik Yapmak, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama, Orman Alanlarının İşgali, Hakaret, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçmasına İmkan Sağlama, Aile Yükümlülüğünün İhlali, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Alkollü Araç Kullanma, Koruma/Tedbir Kararına Uymamak, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Nafaka Hükümlerine Uymamak, Askeri Ceza Kanuna Muhalefet, Basit Yaralama' gibi çok sayıda suçta aranan toplam 97 şüpheli şahıs yakalandı.
Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 85'i tutuklandı.
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