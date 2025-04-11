Video Yaşam Gaziantep'te filmleri aratmayan görüntüler: Polis, ters yöne kaçan otomobili çarparak durdurdu | Video
Gaziantep'te filmleri aratmayan görüntüler: Polis, ters yöne kaçan otomobili çarparak durdurdu | Video

Gaziantep'te filmleri aratmayan görüntüler: Polis, ters yöne kaçan otomobili çarparak durdurdu | Video

11.04.2025 | 15:25

Gaziantep'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak ters yönden kaçan otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu arka kapısına çarpmak suretiyle durduruldu. Araçta yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Olay, gece saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin narko-alan uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan bir araç, ters yöne girerek kaçmaya başladı.

GAZİANTEP'TE AMERİKA'YI ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER
Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç, yaşanan kovalamaca sonucu ara sokakta ekip aracının arka kapısına çarpması suretiyle durduruldu. Araçta bulunan 3 kişiden 2'si yakalanırken, yaya olarak kaçan bir kişi de kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken araçta ve kaçış güzergahlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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